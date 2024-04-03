Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Чечне годовалая девочка попала в реанимацию после падения в канализационный люк

В Чечне годовалый ребенок провалился в колодец канализации

close
100%
Depositphotos

В Чечне годовалая девочка вышла во двор и упала в канализационный люк. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Шали. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра родителей во дворе. Там он забрался на крышку колодца, но, так как предмет был неустойчивым, пострадавшая провалилась внутрь.

Младшего члена семьи оперативно доставили в больницу. Специалисты провели все нужные реанимационные мероприятия, но спасти девочку не смогли.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент следователи проводят проверку.

В ведомстве призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и соблюдать элементарные меры безопасности.

До этого в Кстове мать спрятала новорожденного ребенка за стиральной машинкой. Предварительно молодая мать напала на младенца. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее в Сыктывкаре младенец получил переломом теменной кости из-за падения с дивана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами