В Чечне годовалая девочка попала в реанимацию после падения в канализационный люк

В Чечне годовалая девочка вышла во двор и упала в канализационный люк. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Шали. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра родителей во дворе. Там он забрался на крышку колодца, но, так как предмет был неустойчивым, пострадавшая провалилась внутрь.

Младшего члена семьи оперативно доставили в больницу. Специалисты провели все нужные реанимационные мероприятия, но спасти девочку не смогли.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент следователи проводят проверку.

В ведомстве призвали родителей не оставлять маленьких детей без присмотра и соблюдать элементарные меры безопасности.

До этого в Кстове мать спрятала новорожденного ребенка за стиральной машинкой. Предварительно молодая мать напала на младенца. В результате в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Ранее в Сыктывкаре младенец получил переломом теменной кости из-за падения с дивана.