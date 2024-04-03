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Студент УрФУ, арестованный за домогательства, отказался извиниться перед пострадавшими

Пристававший к девушкам на улице студент УрФУ не стал перед ними извиняться

В Екатеринбурге арестовали подозреваемого в домогательствах по отношению к незнакомым девушкам. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

21-летнего уроженца Челябинской области задержали сегодня в аэропорту Кольцово. Оттуда подозреваемого в серии нападений на девушек возле Оперного театра увезли в Октябрьский районный суд. Студент признался, что собирался улететь со своим котом в Москву.

«[Я] вел себя плохо по отношению к обществу, как сказал судья. [Это] выражалось в приставаниях к девушкам, так я хотел познакомиться», — объяснил молодой человек, задержанный за мелкое хулиганство.

Студент по имени Дмитрий признал свою вину и заявил, что воспользовался газовым баллончиком, потому что мужчина, заступившийся за одну из пострадавших, напал на него.

«В тот момент ей уже ничего не угрожало. Он просто напал на меня, девушка была полностью в безопасности. Это была самооборона», — заявил юноша. В итоге суд назначил ему восемь суток административного ареста.

Известно, что с заявлениями в полицию перед этим обратились четыре горожанки. По словам екатеринбурженок, незнакомец хватал их за руки, пытался обнять, а одну из пострадавших толкнул в сугроб и начал плевать в нее.

Во время судебного заседания стало известно, что хулиган родился в 2002 году в Челябинске, сейчас учится на втором курсе в Уральском федеральном университете и нигде официально не трудоустроен. На заданный ему после суда вопрос о готовности принести жертвам извинения Дмитрий ответил коротко: «Нет». При этом, как рассказал корреспондент Ura.ru, в зале судебных заседаний подсудимый заявлял обратное, а также планировал компенсировать девушкам моральный ущерб.

«Хотел познакомиться ради общения. Никакого насильственного умысла не было. Был в состоянии аффекта, поэтому толкнул [девушку]. Нарочито обидеть не хотел. Готов извиниться и загладить моральный вред», — утверждал он перед вынесением приговора.

Ранее российские подростки помогли задержать мужчину, рассылавшего порнографию.

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