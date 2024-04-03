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Полицейские нашли в рюкзаке трехлетнего ребенка 2 килограмма кокаина

Inside Edition: в США полицейские нашли в рюкзаке 3-летнего ребенка 2 кг кокаина

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Idris Solomon/Reuters

В США полицейские нашли в рюкзаке трехлетнего ребенка два килограмма кокаина, пишет Inside Edition.

Как сообщают СМИ, полицейские в Алабаме получили информацию, что в доме женщины по имени Тьерра Хилл находится тайник с наркотиками. Приехавшие на место офицеры рассказали, что обнаружили в помещении четверых несовершеннолетних детей, оставленных без присмотра взрослых.

Обыскав дом, правоохранители нашли в портфеле трехлетнего ребенка два килограмма кокаина, кроме того, в распоряжении детей находилось также два пистолета.

«Абсурдно, насколько безрассудной была эта ситуация. Полное игнорирование закона и благополучия детей», — прокомментировал шериф Пол Берч.

После этого Хилл были предъявлены обвинения в торговле кокаином, хранении наркотических веществ и фальсификации вещественных доказательств. На данный момент женщина находится под стражей.

Ранее туристка пыталась провезти в карманах куртки 13 кг наркотиков.

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