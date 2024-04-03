В России выросло число природных катаклизмов

Число природных катаклизмов в России в 2023 году выросло на 22% по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в докладе Росгидромета об особенностях климата в стране.

Согласно документу, в прошлом году было зафиксировано 1191 опасное гидрометеорологическое явление, а годом ранее их количество составило 976. Показатель 2023 года оказался вторым по величине за последние 16 лет. В 2021 году эксперты зарегистрировали 1205 случаев.

Самый большой ущерб нанесли дождевые паводки, мощные дожди и порывистый ветер. На 123% увеличилось число случаев града, а аномально холодной погоды и сильных морозов — на 73%, очень сильных осадков — на 49%, заморозков — на 36% и очень сильного ветра — на 22%. Аномальная жара при этом стала наблюдаться на 48% реже.

В начале марта научный журнал Frontiers in Science (FIS) писал, что ученые из Национального исследовательского совета Италии создали цифровую модель Земли для изучения и прогнозирования глобальных катастроф. Она позволит оценить последствия различных стихийных бедствий до того, как они произойдут.

В феврале американские ученые из Института планетологии в штате Аризона выяснили, что некоторые резкие перепады климата в истории Земли были вызваны влиянием соседних звезд, сближавшихся с нашей системой.

Ранее ученые выяснили, что посадка лесов в неправильных местах может повредить планете.