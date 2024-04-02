С подростка, сбившего на самокате 77-летнюю пенсионерку, взыскали полмиллиона рублей

В Челябинске суд взыскал полмиллиона рублей с управлявшего самокатом подростка, который нанес вред здоровью пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария, в результате которой 77-летняя женщина получила перелом плечевой кости со смещением, произошла еще в октябре 2022 года во дворе дома на проспекте Ленина. Управлявший электросамокатом подросток наехал на пострадавшую, в итоге прокуратура потребовала взыскать с несовершеннолетнего

и его законных представителей компенсацию морального вреда и расходы на лечение, которое понадобилось пожилой женщине.

В ноябре прошлого года Центральный районный суд лишь частично удовлетворил исковые требования. С родителей мальчика тогда взыскали 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 13 тыс. рублей за расходы на лечение, однако прокурору удалось обжаловать указанное решение. Теперь пенсионерка получит от законного представителя виновника наезда полмиллиона рублей.

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