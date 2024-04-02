Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

С подростка, сбившего на самокате 77-летнюю пенсионерку, взыскали полмиллиона рублей

В Челябинске взыскали 500 тысяч рублей с подростка, сбившего на самокате женщину

close
100%
Depositphotos

В Челябинске суд взыскал полмиллиона рублей с управлявшего самокатом подростка, который нанес вред здоровью пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Авария, в результате которой 77-летняя женщина получила перелом плечевой кости со смещением, произошла еще в октябре 2022 года во дворе дома на проспекте Ленина. Управлявший электросамокатом подросток наехал на пострадавшую, в итоге прокуратура потребовала взыскать с несовершеннолетнего
и его законных представителей компенсацию морального вреда и расходы на лечение, которое понадобилось пожилой женщине.

В ноябре прошлого года Центральный районный суд лишь частично удовлетворил исковые требования. С родителей мальчика тогда взыскали 350 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 13 тыс. рублей за расходы на лечение, однако прокурору удалось обжаловать указанное решение. Теперь пенсионерка получит от законного представителя виновника наезда полмиллиона рублей.

Ранее в России предложили отправить самокатчиков на экзамены по ПДД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами