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В ОП рассказали, как в соцсетях обходят закон о запрете рекламы абортов

Член ОП Москвитина: запрет рекламы абортов в Сети обходят за счет комментариев

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Член Общественной палаты (ОП) РФ, член бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Наталья Москвитина в интервью Общественной службе новостей рассказала, как в социальных сетях обходят закон о запрете пропаганды абортов. По ее словам, процедура рекламируется не напрямую, а косвенно, через комментарии к постам.

«Появляется сообщение, где некая женщина рассказывает историю о том, что она столкнулась с нежелательной беременностью, хочет сделать аборт и спрашивает, что ей делать? Далее ей начинают отвечать и эти ветки с комментариями под постом в триста-четыреста сообщений — это и есть пропаганда», — объяснила Москвитина.

Она добавила, что подростки являются абсолютной целевой аудиторией всех социальных сетей, где идет активная пропаганда абортов.

До этого в Петрозаводске все частные клиники отказали женщине в проведении аборта.

Когда местной жительнице понадобился медикаментозный аборт, она стала обзванивать клиники. Однако женщина так и не смогла найти место, в котором бы согласились на проведение этой процедуры.

Ранее в Совете Федерации выступили против запрета абортов в российских частных клиниках.

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