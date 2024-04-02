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Путин назвал важнейшую задачу для развития России

Путин назвал защиту молодого поколения от криминала важнейшей задачей для России

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Владимир Гердо/РИА Новости

Линию на системную профилактику преступлений среди подростков надо продолжать. Об этом на заседании коллегии МВД заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Глава государства отметил, что в сфере профилактики преступности среди молодежи «необходимо искать современные подходы и нельзя действовать по шаблонам». «Нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека», — сказал он.

Путин назвал защиту молодого поколения от криминала важнейшей задачей для развития страны. Президент отметил, что в последние годы число преступлений, совершенных подростками, снижается, «но это отнюдь не повод для самоуспокоения».

2 апреля в сети появилось видео, как в Волгограде подростки жестко избили мужчину, сделавшего им замечание за неподобающее поведение в автобусе.

В этот же день в Тобольске суд обязал родителей школьника выплатить компенсацию морального вреда юноше, которого покалечил их сын.

Ранее спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили в Госдуме.

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