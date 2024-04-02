Путин назвал важнейшую задачу для развития России

Линию на системную профилактику преступлений среди подростков надо продолжать. Об этом на заседании коллегии МВД заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.
Глава государства отметил, что в сфере профилактики преступности среди молодежи «необходимо искать современные подходы и нельзя действовать по шаблонам». «Нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека», — сказал он.
Путин назвал защиту молодого поколения от криминала важнейшей задачей для развития страны. Президент отметил, что в последние годы число преступлений, совершенных подростками, снижается, «но это отнюдь не повод для самоуспокоения».
2 апреля в сети появилось видео, как в Волгограде подростки жестко избили мужчину, сделавшего им замечание за неподобающее поведение в автобусе.
В этот же день в Тобольске суд обязал родителей школьника выплатить компенсацию морального вреда юноше, которого покалечил их сын.
Ранее спасшего людей в «Крокусе» подростка наградили в Госдуме.