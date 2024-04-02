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В России увеличат штрафы за недопуск газовщиков в дома

Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в квартиры

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях изменения в статью о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Согласно законопроекту, штрафы для частных лиц за недопуск в помещение уполномоченных лиц составят от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, должностных лиц — от 25 тыс. до 100 тыс., для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Проект закона Госдума планируют передать на утверждение в Совет Федерации. Отмечается, что инициативу поддерживают в большинстве фракций Госдумы. Отмечается, что депутаты требуют повысить профессионализм газовых служб, которые часто проводят лишь поверхностные осмотры квартир.

До этого заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России необходимо сделать обязательным допуск в квартиры представителей коммунальных служб в случае, если поступило сообщение об аварии. Также она предложила уведомлять граждан о проверках, в том числе через портал Госуслуги, поскольку объявление на двери подъезда человек может не увидеть, если не проживает в этой квартире.

Ранее в Госдуме призвали расширить выплаты пособий по уходу за детьми-инвалидами.

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