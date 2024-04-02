Появилось видео с массовым отъездом людей из Харькова

Жители Харькова начали уезжать из города после заявлений властей о разрушенной инфраструктуре. Соответствующие кадры опубликовал блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

На видео люди пытаются покинуть город, образовалась пробка из многочисленных автомобилей. Предполагается, что убыль населения связана с частыми перебоями с электричеством, а также слухами о скором начале боевых действий.

Накануне мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура разрушена в городе. По его словам, разбиты как государственные энергообъекты, так и частная инфраструктура.

Несмотря на разрушения в Харькове, Терехов высказал мнение, что поводов для эвакуации населения города пока нет.

В свою очередь представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил ТАСС, что в центр Харькова прибыли большие группы военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов» (организация запрещена в России).

Ранее в российском подполье рассказали о состоянии ТЭЦ в Харькове после ударов ВС РФ.