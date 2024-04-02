Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор призвал находящихся дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, туалете, кладовой.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил он.

1 апреля мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили 82 квартиры в 23 многоэтажных домах и 41 автомобиль в городе.

До этого Вячеслав Гладков сообщал, что восемь сел в регионе остались без света из-за обстрела со стороны Украины.

Из-за повреждения ЛЭП было нарушено электроснабжение восьми населенных пунктов. В их числе: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка и другие.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.