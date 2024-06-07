Российская Федерация сохраняет позицию в пользу переговоров с Украиной, но для их проведения нужно понять, кто будет легитимен со стороны Киева. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«Надо, конечно, будет понять, кто будет легитимным партнером», — заявил он.

6 июня французский президент Эммануэль Макрон заявил, что власти Франции приветствуют установление мира на Украине, но не ценой отступления Вооруженных сил страны.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад уберет Владимира Зеленского после выполнения грязной работы.

Также Песков сказал, что предпосылок для мирных переговоров между Москвой и Киевом сейчас нет.

6 июня Китай и Украина провели межмидовские консультации. Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун после них сообщил, что Пекин готов сотрудничать с Украиной. В России считают, что такие контакты играют на руку Москве, так как при необходимости РФ сможет вести диалог с Киевом через Китай, а не через США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-глава НАТО сравнил киевский режим с нацистской Германией.