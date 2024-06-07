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Жалоба на отказ перевести генерала Попова под домашний арест будет рассмотрена

Суд рассмотрит жалобу на отказ перевести генерала Попова под домашний арест

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Пресс-служба Минобороны РФ

В пятницу перед вторым Западным окружным военным судом будет рассмотрена жалоба бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России генерала Ивана Попова на отказ перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом пишет РИА Новости.

Судебное заседание намечено на 7 июня в 11:00 по московскому времени.

Генерал был помещен в СИЗО по запросу следователя. Защита обжаловала это решение, однако суд отклонил просьбу о домашнем аресте. Параллельно следователь подал ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд о переводе Попова из СИЗО под домашний арест «с учетом характеристик». Однако и в этот раз суд решил оставить Попова под стражей.

После заседания адвокат генерала сообщил прессе, что прокурор не поддержал ходатайство следователя о смягчении меры пресечения.

Попов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере группой лиц с использованием служебного положения (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Ранее возможного взяткодателя по делу Тимура Иванова оставили в СИЗО.

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