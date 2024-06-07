Россиян с болезнями сердца предупредили об опасностях в жару

Болезни сердца и системы кровоснабжения — заболевания, которые относятся к самым распространенным на нашей планете. Гипертоническая болезнь регистрируется у более чем половины людей в возрасте старше 65 лет. Жаркая погода — это причина дополнительной нагрузки на сердце и систему кровоснабжения, поэтому в жару особенно необходима профилактика обострений. Об этом «Газете.Ru» рассказала Ольга Белюшина, кардиолог, врач с превентивным и интегративным подходом, эксперт компании SOLGAR.

По словам эксперт, жара «сердечникам» опасна обострением острого состояния, представляя угрозу жизни пациента.

«Влияние повышенной температуры воздуха на сосудистую ткань, сосуды расширяются, снижаются показатели артериального давления, сердцу приходится сокращаться чаще, испытывая избыточную нагрузку. Высокие температуры могут вызвать и противоположный эффект, внезапное повышение артериального давления. Также жара вызывает повышенное потоотделение, что приводит к потере жидкости организмом. При недостатке жидкости в первую очередь изменяется гемодинамика, снижается реология (текучесть) крови, соответственно, повышается риск тромбообразования. Обезвоживание и близкие к нему состояния при избыточном выделении пота в жару вызывают потерю минеральных солей, в частности, гипокалиемию и гипомагниемию. Недостаток этих макроэлементов негативно влияет на регуляцию сердечного ритма, что опасно для людей с аритмией, ишемией сердечной мышцы», — объяснила врач.

Существуют факторы, которые делают человека более уязвимым перед жарой.

«Гипертония: при повышении окружающей среды на 1°С, артериальное давление может сердечный ритм может возрастать на 10 мм рт. ст., также как и частота сердечных сокращений или пульс. Диабет, избыточная масса тела, повышенный уровень холестерина. Проблемы с сосудами: варикозная болезнь и тромбофлебиты могут обостряться. Возраст: хотя статистически действительно именно возраст старше 65 лет указывает на особенно высокий риск заболеваний кардиоваскулярной системы, но не стоит забывать, что болезни сердца и сосудов в последнее время «молодеют». Половая принадлежность: мужчины более подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы, для них возраст возникновения первичных проблем снижается до 35-40 лет. Наследственный фактор: наличие родственников с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и т.д. Никотинозависимость: курение табака, вейпинг. Нагрузка на сердце под влиянием никотина и смол повышается, риск тромбозов возрастает в 2-4 раза. Пристрастие к алкогольным напиткам, которые патологически влияют на мышечные волокна сердца и приводят к сгущению крови», — добавила специалист.

Чтобы помочь себе, очень важно соблюдать правильное питание и питьевой режим.

«Как правило, наш организм сам подсказывает, как нужно о нем заботиться в жаркую погоду, важно отслеживать свои желания и не заменять их на шашлыки, закуски и прочую атрибутику «отдыха». Обилие свежих овощей и фруктов — оптимальная база для формирования правильного рациона в летнее время года», — подчеркнула кардиолог.

Профилактика обострений включает в себя несколько пунктов. Первый — снижение количества соли. Избыток соли в дневном рационе — одна из основных причин гипертонических кризов. Норма потребления для взрослого — не более 5 граммов в сутки, включая всю соль из различных продуктов.

«Питьевой режим: пить надо по желанию, но небольшими порциями. Если нет выраженных отеков, патологий почек и мочевыводящей системы, в сильную жару можно выпивать до 5 литров в сутки. Предпочтительна столовая минеральная вода (чтобы обеспечивать поступление макроэлементов в организм), чистая вода, несладкие компоты, морсы и т.д. Есть часто, но понемногу, 5-6 раз за день. Небольшие объемы пищи усваиваются лучше, а два-три приема пищи лучше сделать исключительно овощными, фруктовыми, ягодными. Исключить переедание, так как избыток пищи вызывает повышенную нагрузку в работе желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь влияет на функционирование сердца, может вызывать учащенное сердцебиение, одышку, рост артериального давления. Избегать жирной, сладкой, жареной пищи, консервов, полуфабрикатов, так как эти продукты усиливают нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Полностью исключить алкогольные напитки. Алкоголь вызывает повышение артериального давления, и в жаркую погоду употребление спиртного может спровоцировать острые состояния — гипертонический криз, приступ стенокардии, инфаркт миокарда», — рассказала специалист.

Если у вас все равно есть немотивированная слабость, участилось сердцебиение, перепады давления, то не затягивайте с обращением к кардиологу.

«Компенсируйте потери магния в организме. Выбирайте минерал в органической — цитратной форме, которая лучше усваивается организмом. Подключите обязательно витамин D3 в профилактических дозировках — 600 МЕ в сутки. Не забывайте про продукты, богатые омега-3 ПНЖК. Обращайте внимание на содержание ЭПК и ДГК в продуктах, а также на способы очистки сырья, так как в рыбе накапливается большое количество солей тяжелых металлов», — резюмировала врач.

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