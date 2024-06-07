В правительстве озвучили ключевое преимущество ЕГЭ

Главный плюс ЕГЭ как типа проверочной работы — в совмещении выпускного и вступительного экзаменов. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, принимая участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Главный плюс ЕГЭ заключается в том, что он одновременно является итоговой аттестацией выпускников школ и вступительным испытанием в вузы. Выпускники сдают экзамены один раз», — пояснил Чернышенко, в чьей компетенции находятся сферы цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта.

Чернышенко отметил, что вторым немаловажным плюсом ЕГЭ может считаться сохранение действенности результатов на протяжении четырех лет — их не надо пересдавать каждый год, если потенциальный абитуриент решит не поступать сразу после школы.

До этого зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил, что Единый государственный экзамен в России имеет массу недостатков, в том числе способствует «утечке умов» из страны.

Ранее в Рособрнадзоре назвали условие для отмены ЕГЭ.