Ученые научились выявлять раннюю деменцию с помощью МРТ

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона разработали технологию раннего обнаружения деменции с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Специалисты сосредоточились на изучении так называемой сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ). Они использовали данные МРТ 1,1 тыс. добровольцев, чтобы обнаружить изменения в СПРРМ. Сканирование измеряло корелляцию мозговой активности.

У 81 участника исследования в дальнейшем развилась деменция. Команда использовала алгоритмы искусственного интеллекта для выявления закономерностей у людей, находящихся в группе риска.

Как показали результаты, 10-минутное МРТ-сканирование оказалось способно предсказать возникновение деменции примерно за 3,7 года до первых симптомов с точностью 80%.

По словам ученых, разработанный ими метод требует тестирования на более крупной группе. Если методика подтвердит свою эффективность, она существенно упростит раннее обнаружение деменции.

Ранее исследователи обнаружили новый биомаркер деменции.