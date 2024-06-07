Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые научились выявлять раннюю деменцию с помощью МРТ

NMH: метод МРТ выявил деменцию за годы до первых симптомов с точностью 80%

close
100%
Depositphotos

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона разработали технологию раннего обнаружения деменции с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Mental Health (NMH).

Специалисты сосредоточились на изучении так называемой сети пассивного режима работы мозга (СПРРМ). Они использовали данные МРТ 1,1 тыс. добровольцев, чтобы обнаружить изменения в СПРРМ. Сканирование измеряло корелляцию мозговой активности.

У 81 участника исследования в дальнейшем развилась деменция. Команда использовала алгоритмы искусственного интеллекта для выявления закономерностей у людей, находящихся в группе риска.

Как показали результаты, 10-минутное МРТ-сканирование оказалось способно предсказать возникновение деменции примерно за 3,7 года до первых симптомов с точностью 80%.

По словам ученых, разработанный ими метод требует тестирования на более крупной группе. Если методика подтвердит свою эффективность, она существенно упростит раннее обнаружение деменции.

Ранее исследователи обнаружили новый биомаркер деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами