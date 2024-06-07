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Путин выступит на пленарной конференции ПМЭФ

В пленарном заседании ПМЭФ примут участие Путин и президенты Боливии и Зимбабве

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, а также президенты Зимбабве и Боливии Эммерсон Мнангагва и Луис Арсе соответственно выступят на пленарной конференции Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом свидетельствует опубликованное расписание мероприятия.

«На центральном заседании будет также выступать президент Боливии и президент Зимбабве», — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Согласно его информации, главы государств выступят вместе с российским лидером.

«Потом также вместе будут отвечать на вопросы, давать личные комментарии», — сказал Ушаков на брифинге в преддверии ПМЭФ.

Ежегодное деловое мероприятие в экономической области проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге.

Некоторое время назад сообщалось, что Россия планирует вступить в гонку крупнейших экономик мира.

Ранее в ГД РФ призвали наказывать эскортниц, приезжающих в Петербург ради ПМЭФ.

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ПМЭФ-2024
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