Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, когда люди впервые оседлали лошадей

Nature: человек начал массово использовать лошадей как транспорт 4200 лет назад

close
100%
Unsplash

Международная группа ученых из 113 научных учреждений по всему миру установила время, когда люди стали передвигаться на лошадях, что положило начало новой эре в истории человечества. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда собрала обширную коллекцию археологических останков лошадей со всей Евразии. Специалисты объединили радиоуглеродное датирование с секвенированием древней ДНК, чтобы изучить три основных показателя коневодства: распространение, селекцию и количество поголовья.

Они обнаружили совпадение всех трех параметров около 4,2 тыс. лет назад. По словам ученых, это указывает на начало массового разведения лошадей в качестве верховых животных, что значительно ускорило торговлю и освоение новых территорий. Географически это историческое событие связано с регионом Ботай, расположенным на севере современного Казахстана.

Исследователи также выяснили, что человек впервые приручил лошадь намного раньше — около 5500 лет назад. Однако долгое время эти животные использовались как источник молока и мяса, а не как транспорт.

Использование лошадей оставалось самым быстрым видом наземного перемещения вплоть до начала XX века, отметили авторы статьи.

Ранее ученые назвали самое полезное молоко для здорвья человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами