Ученые выяснили, когда люди впервые оседлали лошадей

Международная группа ученых из 113 научных учреждений по всему миру установила время, когда люди стали передвигаться на лошадях, что положило начало новой эре в истории человечества. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда собрала обширную коллекцию археологических останков лошадей со всей Евразии. Специалисты объединили радиоуглеродное датирование с секвенированием древней ДНК, чтобы изучить три основных показателя коневодства: распространение, селекцию и количество поголовья.

Они обнаружили совпадение всех трех параметров около 4,2 тыс. лет назад. По словам ученых, это указывает на начало массового разведения лошадей в качестве верховых животных, что значительно ускорило торговлю и освоение новых территорий. Географически это историческое событие связано с регионом Ботай, расположенным на севере современного Казахстана.

Исследователи также выяснили, что человек впервые приручил лошадь намного раньше — около 5500 лет назад. Однако долгое время эти животные использовались как источник молока и мяса, а не как транспорт.

Использование лошадей оставалось самым быстрым видом наземного перемещения вплоть до начала XX века, отметили авторы статьи.

Ранее ученые назвали самое полезное молоко для здорвья человека.