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В Киеве не верят, что Байден продолжит поддерживать Украину

Politico: в Киеве считают пустыми слова Байдена о продолжении поддержки Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

В Киеве считают пустыми слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о продолжении поддержки Украины. Об этом сообщает газета Politico.

6 июня Джо Байден во время мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии заявил, что США не отвернутся от Киева и продолжат его поддерживать.

Источник Politico заявил, что речь Байдена ничего не значит, отметив, что среди высокопоставленных украинских чиновников слова президента США воспринимаются как пустая риторика.

В четверг председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что риск того, что Джо Байден на фоне ухудшения ментального состояния неосознанно нажмет ядерную кнопку, минимален.

В этот же день Politico писало, что украинские военные, возможно, уже этим летом получат более 60 истребителей F-16 американского производства.

Джо Байден сообщал ,что США не намерены разрешать Украине наносить удары американским оружием по Москве и Кремлю.

Ранее американский сенатор раскрыл цели Путина на Украине.

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