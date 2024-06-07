В Пентагоне опровергли данные о выделении Киеву нового пакета военной помощи

Пентагон не подтвердил информацию о том, что Соединенные Штаты собираются выделить новый пакет военной помощи Украине в размере $225 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

Отмечается, что пакеты пока находятся в разработке и еще не одобрены.

В ночь на 6 июня Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США намерены на этой неделе объявить о новом пакете военной помощи Украине в размере 225 миллионов долларов.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшие недели Соединенные Штаты объявят о поставках Украине новых крупных партий вооружений.

Также Салливан заявил, что украинским военным удалось укрепить позиции в ряде ключевых районов после возобновления поставок американского оружия.

Ранее на Украине пожаловались на проблемы с вооружением и изношенным оружием.