Названы масштабы повреждений после атак ВСУ на Белгород 1 апреля

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили 82 квартиры в 23 многоэтажных домах и 41 автомобиль в городе. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.
Всего за день Белгород подвергся обстрелам дважды. В результате ранения получили 10 человек, трое из них уже выписаны из больницы.
«Сильно пострадал фасад торгового центра, инженерные коммуникации внутри здания. На месте ЧП работают все оперативные и аварийные службы» — заявил чиновник.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь сел в регионе остались без света из-за обстрела ВСУ.
Из-за повреждения ЛЭП было нарушено электроснабжение восьми населенных пунктов. В их числе: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка и другие.
Гладков уточнил, что в Поповке в зону обстрела попал и газопровод.
Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.