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Названы масштабы повреждений после атак ВСУ на Белгород 1 апреля

Мэр Белгорода Демидов: обстрелы ВСУ повредили 82 квартиры и 41 авто в городе

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили 82 квартиры в 23 многоэтажных домах и 41 автомобиль в городе. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

Всего за день Белгород подвергся обстрелам дважды. В результате ранения получили 10 человек, трое из них уже выписаны из больницы.

«Сильно пострадал фасад торгового центра, инженерные коммуникации внутри здания. На месте ЧП работают все оперативные и аварийные службы» — заявил чиновник.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что восемь сел в регионе остались без света из-за обстрела ВСУ.

Из-за повреждения ЛЭП было нарушено электроснабжение восьми населенных пунктов. В их числе: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка и другие.

Гладков уточнил, что в Поповке в зону обстрела попал и газопровод.

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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