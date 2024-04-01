Экс-полицейский, пострадавший от рук коллеги-вымогателя, потребовал 1,5 млн рублей от МВД

Избитый сотрудником ДПС бывший полицейский из Ингушетии потребовал от МВД 1,5 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ».

Летом 2023 года сотрудник ДПС Амиран Мержоев остановил потерпевшего на въездном посту Магаса. Водитель показал ему пенсионное удостоверение МВД и беспрепятственно проехал в город, однако на обратном тот же полицейский вновь его остановил и применил к нему физическую силу.

Мержоев стал оскорблять бывшего коллегу, схватил его за руку и попытался открыть водительскую дверь. Затем он ударил пострадавшего прикладом автомата и стал вытаскивать его через окно на улицу. Когда мужчина выпал из машины, к его избиению присоединились остальные сотрудники поста ДПС. В итоге потерпевшего затолкали служебную машину и отвезли в отделение, продолжая бить его по лицу. Там полицейские подкинули жертве наркотики и начали вымогать у нее 1 млн рублей. После того, как мужчина согласился заплатить вымогателям в погонах 400 тыс. рублей, его отпустили.

В дальнейшем на Мержоева завели уголовное дело и приговорили его к трем годам условного лишения свободы. Суд рассмотрел поданную стороной обвинения апелляцию и назначил подсудимому два года колонии-поселения. Потерпевший продолжает бороться за восстановление справедливости и теперь требует 1,5 млн рублей от МВД России в качестве компенсации за моральный вред.

Ранее 1 млн рублей потребовал от МВД житель Северной Осетии, который также пострадал от рук сотрудника ведомства.