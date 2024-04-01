На шахте «Северопесчанская» рассказали подробности об обрушении

В шахте «Северопесчанская» в Свердловской области в момент обрушения находилось пять рабочих, четверых уже удалось спасти и передать медикам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу шахты.

«Два человека в больнице, двое — в скорой помощи. Предположительно, двое в средней тяжести, двое легких», — сообщили на предприятии.

Уточняется, что пятого, последнего находившегося с шахте в момент взрыва, горняка в данный момент ищут.

До этого сообщалось, что после взрыва в шахте в городе Краснотурьинске Свердловской области под завалом оказались люди. Изначально сообщалось о трех рабочих.

На предприятии уточнили, что примерно в 17:00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, из-за чего и произошло обрушение.

Незадолго до этого стало известно, что спасательную операцию на руднике «Пионер» в Амурской области окончательно остановили.

Ранее на Камчатке мужчину спасли из-под под завала на руднике.