Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

При обстреле Белгорода пострадали девять человек

Гладков: девять человек пострадали при обстреле Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что при воздушной атаке Белгорода пострадали девять человек.

«По предварительной информации, девять человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма (поражение тканей в результате изменения давления и расширения либо сжатия газа в органах тела. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Они доставлены в областную клиническую больницу.

Шестеро мужчин и одна женщина были отправлены в городскую больницу №2 с осколочными ранениями.

Всего, по словам Гладкова, система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к городу. Выбиты окна в 13 квартирах, повреждены три частных дома, в одной из школ поврежден фасад здания.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время обстрела Белгородской области повредили линию электропередачи, из-за чего жители остались без света. Глава региона уточнил, что под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Из-за повреждения ЛЭП было нарушено электроснабжение восьми населенных пунктов.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгорода
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами