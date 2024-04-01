При обстреле Белгорода пострадали девять человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что при воздушной атаке Белгорода пострадали девять человек.

«По предварительной информации, девять человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма (поражение тканей в результате изменения давления и расширения либо сжатия газа в органах тела. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Они доставлены в областную клиническую больницу.

Шестеро мужчин и одна женщина были отправлены в городскую больницу №2 с осколочными ранениями.

Всего, по словам Гладкова, система ПВО сбила 17 воздушных целей на подлете к городу. Выбиты окна в 13 квартирах, повреждены три частных дома, в одной из школ поврежден фасад здания.

До этого Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время обстрела Белгородской области повредили линию электропередачи, из-за чего жители остались без света. Глава региона уточнил, что под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Из-за повреждения ЛЭП было нарушено электроснабжение восьми населенных пунктов.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.