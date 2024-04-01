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Россиянам рассказали, будет ли лето 2024 года особенно жарким

Климатолог Клименко: лето 2024 года не будет особенно жарким

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Россиянам не следует ожидать того, что лето 2024 года будет особенно жарким. Таким мнением в беседе с Pravda.Ru поделился климатолог Владимир Клименко.

По его мнению, температура воздуха этим летом точно не превысит рекордный уровень 2010 года.

Он также отметил, что на этой неделе в Москве фиксируется очень высокая температура воздуха для апреля.

«В один из ближайших дней может быть установлен абсолютный максимум. Но, по большей части, это все-таки результат случайного стечения обстоятельств. После нескольких жарких дней ожидается довольно существенное похолодание, на самом деле, это будет возвращение к климатической норме апреля», — добавил Клименко.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что сообщения о том, что лето в этом году будет рекордно жарким и войдет в историю – это не более, чем «утка». Никаких доказательств такого прогноза на сегодняшний день нет, как и конкретных метеорологов, которые бы его сделали, объяснил он. Тишковец призвал не верить прогнозам, в которых нет имени конкретного синоптика в качестве источника информации.

Ранее сообщалось, что россияне готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры.

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