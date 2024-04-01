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ФСБ предотвратила поджог на железной дороге в Калужской области

ФСБ предотвратила поджог железной дороги жителем Калужской области

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В Калужской области местный житель хотел совершить поджог на железной дороге, его задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба спецслужбы по региону, передает ТАСС.

«Пресечена попытка совершения поджога объекта железнодорожной инфраструктуры региона жителем Калужской области», — говорится в сообщении.

Его задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушение на преступление и террористический акт.

Подробности не приводятся.

18 марта ФСБ задержала россиянку по подозрению в подготовке теракта в Крыму. В ведомстве заявили, что 24-летняя девушка по заданию украинской разведки занималась подготовкой к совершению теракта посредством поджога релейного шкафа на «Крымской железной дороге» с целью препятствования военным перевозкам.

До этого сообщалось, что ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт на Транссибирской магистрали в Свердловской области.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.

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