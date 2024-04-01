Синоптик рассказал о погодных рекордах в Петербурге 1 апреля

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал в Telegram-канале, что в понедельник в городе ожидаются несколько погодных рекордов..

По словам эксперта, ночью температура в Санкт-Петербурге составила +10°C, превысив максимальное значение, наблюдавшееся в 2010 году, более чем на пять градусов. Тогда температура воздуха составляла +4,6°C.

«Так что теперь 1 апреля в Санкт-Петербурге — самая теплая ночь за все наблюдения», — написал синоптик.

Согласно его прогнозу, днем в понедельник в городе ожидается температура от +17°C до +18°C. Экстремум дня для 1 апреля до этого составлял +14,4°C и наблюдался в 2010 году. Кроме того, по Петербургу и Ленинградской области ожидаются грозы, град и усиление ветра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что москвичей в ближайшие дни ждет июньская погода. Он также прогнозировал, что в первой половине недели очень теплая погода прогнозируется в Калужской, Воронежской, Курской, Белгородской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях. В этих регионах температура будет на уровне +24°C.

31 марта в пресс-службе объединенной сети магазинов «М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что россияне готовятся к жаркому лету и начали скупать кондиционеры.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице до конца весны.