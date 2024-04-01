Спасатели локализовали пожар на «Уралмашзаводе»

В Екатеринбурге сотрудники МЧС России локализовали пожар на «Уралмашзаводе». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что из цеха специалисты ведомства вынесли 15 баллонов с кислородом и два — с пропаном.

По предварительной информации, на заводе загорелся склад с лакокрасочными материалами, однако точных сведений на этот счет пока нет. Однако екатеринбургское издание Е1 сообщало, что загорелся цех по производству трансформаторов. Внутри здания находится семь тысяч литров масла. Очевидцы рассказали, что сначала услышали что-то похожее на взрыв, а потом повалил дым.

Позже в МЧС России сообщили, что площадь пожара достигла 4000 квадратных метров.

По информации Telegram-канала Shot, в здании обрушилась кровля. Издание Ura.ru уточнило, что возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки «Уралмашзавода». Представитель завода отметил, что здание им не принадлежит.

Ранее в Воронеже случился взрыв в кафе.