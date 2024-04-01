Ограбивший банк мужчина вышел из тюрьмы и повторно ограбил этот же банк

В США ограбивший банк мужчина вышел из тюрьмы и повторно ограбил тот же самый банк, пишет Inside Edition.

Как пишут СМИ, мужчина по имени Джон Типтон отсидел два года в тюрьме за ограбление банка. Оказавшись на свободе, американец снова пришел в этот же банк, сообщив, что у него оружие. После этого он потребовал отдать ему все наличные из кассы и вышел на улицу. Приехавшие на место преступления полицейские смогли быстро найти вора по камерам.

Джон был взять под стражу и не сопротивлялся при аресте, словно сам хотел еще раз оказаться в тюрьме. Правда, теперь ему грозит пожизненное заключение, если будет доказано, что он снова совершил вооруженное ограбление. Судебное заседание по этому делу назначено на первые числа апреля.

Ранее в США мужчины с с оружием ворвались в буддийский храм, избили монахов и похитили пожертвования.