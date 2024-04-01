В Екатеринбурге загорелся «Уралмашзавод»

Крупный пожар случился в Екатеринбурге на территории предприятия «Уралмашзавод». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В МЧС России сообщили, что площадь пожара достигла 4000 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. К ликвидации привлечено 52 специалиста и 17 единиц техники.

По предварительной информации, на заводе загорелся склад с лакокрасочными материалами, однако точных сведений на этот счет пока нет.

Екатеринбургское издание Е1 сообщает, что горит цех по производству трансформаторов. Внутри здания находится семь тысяч литров масла. Очевидцы рассказывают, что сначала услышали что-то похожее на взрыв, а потом повалил дым.

По информации Telegram-канала Shot, в здании обрушилась кровля.

Издание Ura.ru уточняет, что возгорание произошло в помещении на территории промышленной площадки «Уралмашзавода». Представитель завода отметил, что здание им не принадлежит.

Ранее в Воронеже случился взрыв в кафе.