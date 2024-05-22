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В России начались продажи кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max в новых комплектациях

Chery начала продажи в России кроссоверов Tiggo 8 Pro Max с передним приводом

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Chery

Компания Chery расширила список комплектаций кроссовера Chery Tiggo 8 Pro Max. В линейке появились более доступные версии с передним приводом. Об этом сообщает пресс-служба Chery.

«К полноприводным комплектациям Dreamline и Ultimate, добавились переднеприводные Elite и Dreamline. Таким образом, приобрести семейный кроссовер у официальных дилеров марки можно по цене от 2,75 млн рублей с учетом выгод по действующим маркетинговым программам», — говорится в сообщении.

В комплектацию Elite входят сиденья с электрорегулировкой, «зимний» пакет, 18-дюймовые литые диски, система кругового обзора, шесть подушек безопасности, двузонный климат-контроль и другие опции.

Кроссовер в версии Dreamline дополнен системой мониторинга слепых зон, функцией бесконтактного открытия двери багажника, вентиляцией передних сидений, памятью и электрической регулировкой поясничного упора водительского сиденья, панорамной крышей, навигацией.

Автомобиль Chery Tiggo 8 Pro Max в комплектациях Elite и Dreamline оснащается бензиновым турбодвигателем 1,6 мощностью 186 л. с. Коробка передач - семиступенчатая роботизированная.

До этого стало известно, что в России завершились продажи китайских кроссоверов GAC GS5. Переднеприводный GAC GS5 оснащается 137-сильным турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Он предлагался как с механической коробкой передач, так и с «автоматом» Aisin.

Ранее сообщалось, что Volga С40 представляет собой перелицованный седан Changan Raeton Plus.

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