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РФ не получила приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии

МИД: РФ пока не получила приглашение на празднование 80-летия высадки в Нормандии

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Shutterstock

Россия пока не получила приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщил РИА Новости директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

16 апреля во французской компании Mission Libération («Миссия освобождения»), которая занимается организацией церемонии в честь этого исторического события, сообщили, что РФ выслали приглашение посетить мероприятие.

По словам Студенникова, ни в МИД, ни в российское посольство в Париже приглашений не поступало. Вероятно, что организация передумала приглашать представителей России, предположил дипломат.

«Сегодня наши отношения с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции, включая и Францию, не по нашей воле находятся в своей низшей точке», — добавил Студенников.

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

Ранее посольство РФ объяснило, почему Россию не позвали на памятную церемонию в ФРГ.

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