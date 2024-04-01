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СБУ потребовала у Telegram заблокировать 26 «пророссийских» каналов

Депутат Рады Юрчишин: Telegram принял от СБУ запрос на блокировку 26 каналов

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Global Look Press

Представители Telegram рассматривают запрос Службы безопасности Украины (СБУ) на блокировку 26 каналов, которые силовики подозревают в оправдании военной спецоперации России. Об этом в интервью «РБК Украина» рассказал руководитель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин.

«На самом деле СБУ мониторит все, что может трактоваться как оправдание [СВО]... Это и анонимные каналы, и персонифицированные. Но по этим 26 каналам уже есть четкие доводы», — заявил депутат.

По словам Юрчишина, до недавнего времени Telegram игнорировал все запросы украинских властей, но внезапно ответил на один из последних после того, как в Раде началась дискуссия на тему запрета работы мессенджера на территории страны.

До этого Юрчишин рассказал, что представителям государственных органов могут запретить использовать Telegram, если платформу признают «непрозрачной сетью». А глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подчеркнул, что выступает абсолютно против притеснений свободы слова, но в данной ситуации любой человек может сделать в Telegram свой канал и начать писать в нем все, что вздумается.

25 марта на рассмотрение украинского парламента представили законопроект о государственном регулировании Telegram. Он предполагает раскрытие источников финансирования каналов в мессенджере, а также данных об их владельцах, включая местоположение, контактные номера телефонов и многое другое.

Ранее в МИД РФ высмеяли слова Буданова о Telegram.

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