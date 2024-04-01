Стоматолог рассказал, можно ли исправить несимметричную улыбку во взрослом возрасте

Несимметричная улыбка формируется из-за индивидуальной конфигурации челюсти и положения зубов. Но исправить это возможно даже во взрослом возрасте, рассказал «Газете.Ru» Сергей Суджаев, стоматолог-ортодонт клиники «Студия улыбки».

«Например, если правый верхний центральный и боковой резец наклонены вперед, а левые резцы назад, то будет асимметрия верхней губы; при дистальной окклюзии (это когда нижняя челюсть смещена назад относительно верхней) появляется неправильное соотношение верхней и нижней губы между собой, при открытом прикусе губы могут не смыкаться, все это делает вашу улыбку неровной», — объяснил эксперт.

В первую очередь, по словам врача, важно выявить причину дефекта, чтобы выстроить правильное лечение и добиться результата.

«Лицевая асимметрия проявляется в виде отклонения от нормальных пропорций более чем на 6%. При легкой асимметрии (до 6%) вы можете даже не заметить проблему. Серьезные же деформации не только отчетливо заметны, но и болезненны, а также добавляют психологический дискомфорт», — добавил стоматолог.

Проявляется асимметрия следующим образом: правая и левая половина губ отличаются; губы смыкаются с напряжением и дискомфортом; чересчур оголенные десна при улыбке; углы рта опущены; выраженная носогубная складка; зубы отпечатываются на губах.

«Для начала необходимо пройти обследование: осмотр у врача-ортодонта, чтобы оценить состояние прикуса и работу височно-нижнечелюстного сустава. Далее собрать анамнез и сделать рентген, на котором определят степень выраженности аномалий на уровне костной ткани. После провести функциональные методы диагностики (электромиография, кондилография, миостимуляция мышц и т.д.). Стоит также обследовать осанку, узнать, насколько симметричен плечевой пояс и лопатки. На основании результатов врач установит причину асимметрии и разработает схему лечения», — подчеркнул эксперт.

При исправлении асимметрии на лице у взрослых применяется комплексный подход. Важно не просто избавиться от видимых неровностей губ, а устранить их этиологию.

«Лечение может включать курс у остеопата, функциональное лечение с целью определения терапевтического положения нижней челюсти, а также ортодонтическую коррекцию для нормализации положения зубов и правильной работы всей челюсти, включая губы. Лечение может проводиться с помощью брекетов или элайнеров. В самых сложных случаях (когда сильно выражена асимметрия, которая доставляет неудобства и создает комплексы) применяется хирургическая коррекция», — резюмировал стоматолог.

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