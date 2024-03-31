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На Украине сообщили о сильном взрыве в Харькове

«Страна.ua»: в Харькове произошел сильный взрыв

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Shutterstock

Жители Харькова сообщают о сильном взрыве. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Авторы канала предупреждают, что граждан призывают оставаться в укрытиях.

Накануне сообщалось, что в Харьковской области на востоке Украины произошла серия взрывов.

До этого полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что Россия парализует движение Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

Утром 22 марта российские военные нанесли массированные ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах Украины, включая Харьков. В Минобороны России назвали эти атаки ударами возмездия.

Позже военный обозреватель Влад Шлепченко сообщил, что удары Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам критической инфраструктуры в Харькове могут свидетельствовать о приближающихся боях за город.

Ранее Минэнерго Украины призвало граждан не называть объекты по которым бьют ВС РФ, а также не публиковать их последствия.

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