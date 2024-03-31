Петербурженка поссорилась с возлюбленным и ударила его ножом в спину

В Петербурге 48-летняя женщина ударила возлюбленного ножом в спину после пьяной ссоры. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел во входящем в состав Петербурга городе Ломоносове. Мужчина и женщина совместно распивали алкогольные напитки, и между ними возник конфликт. В результате петербурженка ударила сожителя ножом в спину.

После произошедшего женщину оперативно задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как тяжелое, сообщает издание. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

Ранее мужчина с ножом пырнул пассажира поезда.