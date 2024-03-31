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Стало известно о пожаре на энергообъекте в одной из областей Украины

ВСУ: пожар произошел на энергообъекте в Одесской области Украины после взрывов

На энергетическом объекте в Одесской области на юге Украины после взрывов произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что несколько населенных пунктов обесточены.

«Пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов», — говорится в публикации.

О каком объекте идет речь, информации пока нет.

В ВСУ утверждают, что возгорание уже ликвидировано, в данный момент ведутся восстановительные работы.

До этого американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что Украине угрожает потеря доступа к Черному морю, если конфликт с Российской Федерацией затянется.

30 марта бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Соединенные Штаты не смогут помешать России забрать у Украины Одессу. Он подчеркнул, что Одесса, как и Крым, никогда не была частью Украины.

Ранее армия России поразила военный объект в Одессе.

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