Активистку переобъявили в розыск за комментарий убийства военкора Татарского

Активистку Ольгу Мисик, которая обвиняется в оправдании убийства военкора Владлена Татарского, переобъявили в розыск. Это следует из базы розыска МВД РФ.

В базе МВД указаны две карточки на имя Мисик, в одной из которых в особых приметах отмечено, что она переобъявлена в розыск. Причины для розыска не уточняются.

Она была объявлена в розыск в ноябре 2022 года. В августе 2020 года Мисик и еще двое активистов облили розовой краской здание Генпрокуратуры в качестве протеста против приговора по делу «Нового величия».

21 марта Следственный комитет попросил суд заочно арестовать активистку по делу об оправдании теракта в отношении военного корреспондента.

Как сообщал ТАСС, активистка на своей странице Miss Misik опубликовала запись, оправдывающую теракт в отношении журналиста. Что именно она написала, не уточняется. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета).

Ранее генпрокуратура назвала «излишне мягким» 27-летний приговор Дарье Треповой, совершившей теракт против Татарского.