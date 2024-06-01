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Екатерина Дунцова решила оспорить статус иноагента

Екатерина Дунцова решила оспорить решение Минюста о признании ее иноагентом

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Alexander Zemlianichenko/AP

Екатерина Дунцова (признана в РФ иностранным агентом) решила оспорить решение Минюста о признании ее иноагентом. Об этом сообщает РБК.

Причиной ее включения в этот реестр Минюстом было названо распространение недостоверных сведений, направленных на формирование негативного образа России, выступление против СВО, сотрудничество с нежелательным в России общественным движением, участие в проектах иноагентов и распространение сообщений и материалов иноагентов.

По словам Дунцовой, эти обоснования противоправны и представляют собой акт акт дискриминации.

«Соответствующие маркировки будут нанесены, невзирая на несправедливость данного решения, как гражданка России, я неустанно следую букве закона», — сообщила правозащитница.

В 2023 году Дунцова подавала заявку на участие в выборах президента России. До этого она работала журналистом, а с 2019 по 2022 году — депутатом Ржевской городской думы Тверской области.

31 мая Минюст РФ включил в реестр иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее Минюст внес проеты Sota (признано в РФ иностранным агентом) и Republic (признано в РФ иностранным агентом) в список иноагентов.

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