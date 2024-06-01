Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Индонезии вновь предложил план урегулирования на Украине

Субианто: прошлогодний план урегулирования на Украине по-прежнему актуален

close
100%
Vincent Thian/AP

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил актуальность плана урегулирования на Украине, который был предложен им в 2023 году. Об этом политик заявил в Сингапуре, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла», сообщает ТАСС.

Субианто напомнил, что план по прекращению огня и завершению боевых действий на Украине был предложен им ровно год назад.

«С тех пор были потеряны тысячи жизней с обеих сторон, включая мирных жителей. По прошествии года я убежден, что мое предложение остается логичным, уместным и необходимым», — сказал он.

План мирного урегулирования Субианто предполагает прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение на линии боевого соприкосновения миротворцев ООН. На «спорных территориях» предусмотрено проведение референдума об их принадлежности.

В этом году в кулуарах саммита «Диалог Шангри-Ла» президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Пентагона США Ллойдом Остином расширение военных возможностей Киева. В частности, речь пойдет о возможностях удара по территории РФ американским оружием.

Ранее министр обороны США Остин отказался признавать, что вина за развязывание конфликта на Украине лежит на стремлении НАТО к экспансии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами