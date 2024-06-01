Министр обороны Индонезии вновь предложил план урегулирования на Украине

Министр обороны Индонезии Прабово Субианто подтвердил актуальность плана урегулирования на Украине, который был предложен им в 2023 году. Об этом политик заявил в Сингапуре, выступая на форуме «Диалог Шангри-Ла», сообщает ТАСС.

Субианто напомнил, что план по прекращению огня и завершению боевых действий на Украине был предложен им ровно год назад.

«С тех пор были потеряны тысячи жизней с обеих сторон, включая мирных жителей. По прошествии года я убежден, что мое предложение остается логичным, уместным и необходимым», — сказал он.

План мирного урегулирования Субианто предполагает прекращение огня, создание 15-километровой демилитаризованной зоны и размещение на линии боевого соприкосновения миротворцев ООН. На «спорных территориях» предусмотрено проведение референдума об их принадлежности.

В этом году в кулуарах саммита «Диалог Шангри-Ла» президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Пентагона США Ллойдом Остином расширение военных возможностей Киева. В частности, речь пойдет о возможностях удара по территории РФ американским оружием.

Ранее министр обороны США Остин отказался признавать, что вина за развязывание конфликта на Украине лежит на стремлении НАТО к экспансии.