Косторная купила себе электромобиль

Российская фигуристка Алена Косторная на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась с подписчиками новостью, что купила электромобиль.

«Друзья, хочу поделиться с вами радостной новостью! Я купила новый автомобиль! А точнее — мой первый электромобиль! Вы пока можете посмотреть проморолик, что это за чудо-машина, а я побежала тестировать все ее возможности в деле! Удачи мне на дороге!» — написала Косторная.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой.

В начале 2023 года бывший тренер Косторной объявила, что фигуристка ушла в парное катание. С осени 2022 года она катается в паре с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова. Фигуристы сыграли свадьбу в августе 2023 года. Куница сделал предложение Косторной в мае того же года на воздушном шаре.

В сентябре пара впервые выступила вместе на контрольных прокатах сборной России. Свою первую произвольную программу они поставили под саундтрек к фильму «Голодные игры». На чемпионате России они заняли девятое место.

Ранее Косторная рассказала, что ей сложно даются занятия балетом.