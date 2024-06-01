В Тюмени таксист поругался с пассажиром и специально переехал его

В Тюмени вынесли приговор водителю службы такси, который поругался с пассажиром и переехал его на машине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, ссора между водителем-иностранцем и пассажиром такси произошла в марте 2023 года. Шофер избил мужчину, вытолкал его из машины, сел за руль и специально переехал потерпевшего, после чего скрылся.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Таксиста удалось задержать, было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговором суда водителю назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

До этого сообщалось, что в Челябинске мужчина напал на таксиста с пистолетом из-за спора во время поездки. 23-летний мужчина с травмой затылка обратился в больницу за медицинской помощью. Полицейские нашли подозреваемого в нападении и изъяли у него травматический пистолет.

Ранее таксист набросился на россиянина из-за хлопка дверью автомобиля.