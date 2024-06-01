В доме мужчины, открывшего стрельбу по людям в Якутске, нашли арсенал оружия

В Якутске у мужчины, который в состоянии опьянения стал стрелять по людям с балкона, нашли арсенал оружия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, когда полицейские прибыли на место, 40-летний дебошир сдался им без сопротивления. За задержанием наблюдали двое детей, с которыми он сидел дома.

Во время обыска в доме мужчины обнаружили большое количество оружия, а также охотничий билет. Отмечается, что документ у дебошира с высокой вероятностью отнимут. Кроме того, ему грозит лишение свободы.

Инцидент произошел в ночь на 31 мая. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения уже более 10 дней, открыл стрельбу с балкона своей квартиры на улице Лермонтова. Медики скорой помощи установили у него алкогольный психоз.

Ранее пенсионер из Дагестана открыл стрельбу по односельчанам, которые ловили рыбу в его пруду.