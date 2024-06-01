Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В доме мужчины, открывшего стрельбу по людям в Якутске, нашли арсенал оружия

РЕН ТВ: в Якутске у мужчины, открывшего стрельбу по людям, нашли арсенал оружия

close
100%
Shutterstock

В Якутске у мужчины, который в состоянии опьянения стал стрелять по людям с балкона, нашли арсенал оружия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, когда полицейские прибыли на место, 40-летний дебошир сдался им без сопротивления. За задержанием наблюдали двое детей, с которыми он сидел дома.

Во время обыска в доме мужчины обнаружили большое количество оружия, а также охотничий билет. Отмечается, что документ у дебошира с высокой вероятностью отнимут. Кроме того, ему грозит лишение свободы.

Инцидент произошел в ночь на 31 мая. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения уже более 10 дней, открыл стрельбу с балкона своей квартиры на улице Лермонтова. Медики скорой помощи установили у него алкогольный психоз.

Ранее пенсионер из Дагестана открыл стрельбу по односельчанам, которые ловили рыбу в его пруду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами