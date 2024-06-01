Крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за автомобильной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 56-м км МКАД столкнулись три автомобиля. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по двум левым рядам ограничено. В ведомстве водителям рекомендовали выбирать пути объезда.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», столкнулись две легковушки, одна из них — такси, и грузовик с прицепом. Одну из машин перевернуло и сплющило об основание моста.

До этого стало известно, что в Абхазии российские туристы попали в ДТП с микроавтобусом, который выехал на встречку.

Авария произошла в пятницу утром, 31 мая, по дороге на озеро «Рица», в Гудаутском районе республики Абхазия. Судя по видео, на одном из серпантинов россияне на УАЗе лоб в лоб столкнулись с микроавтобусом Mercedes-Benz, который выехал на встречу для обгона. Пострадавших нет.

Ранее в Петербурге мужчина пробил голову подростку, наехавшему на самокате на ребенка.