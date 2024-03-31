В США рассказали о состоянии судна, врезавшегося в мост в Мэриленде

Корпус контейнеровоза «Дали», который врезался в мост в американском штате Мэриленд и обрушил его, сохранил целостность. Об этом сообщил губернатор штата Вес Мур на брифинге для журналистов, передает РИА Новости.

«Сегодня утром объединенное командование заверило меня, что корпус «Дали» поврежден, но цел», — сказал Мур.

Он рассказал, что на начальном этапе специалисты планируют разрезать и поднять из воды секции моста, которые обрушились к северу от места столкновения. Это позволит открыть временный канал с ограничениями, который даст возможность провести больше судов в обход места крушения.

Расчистка этой секции моста требует времени, но затем туда можно будет подогнать больше буксиров и барж, чтобы ускорить восстановительные работы, подчеркнул губернатор.

В настоящее время в работах заняты 377 человек. На место происшествия прибывают большегрузные краны, который должны помочь убрать секции моста общим весом три-четыре тысячи тонн.

Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в городе Балтимор обрушился 26 марта после того, как его протаранил контейнеровоз.

До этого Мур сообщал, что рухнувший мост восстановят.

Ранее сообщалось, что администрация США выделила $60 млн штату Мэриленд на первичные расходы, связанные с восстановлением моста.