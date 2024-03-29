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Девятый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» жил в хостеле не один

Арестованный по делу о теракте в «Крокусе» около недели жил в хостеле не один

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Суды общей юрисдикции Москвы

Девятый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои, который был арестован 29 марта, проживал в комнате хостела «Монталия» не один около недели, но его соседи уже съехали. Об этом РИА Новости сообщила администратор заведения.

«Он жил у нас всего шесть дней и потом съехал. Все, кто жил с ним, тоже уже съехали», — сказала администратор хостела.

До этого сообщалось, что девятый обвиняемый в теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои отчасти признал вину. Других подробностей правозащитник не огласила. Согласно информации агентства, Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого до 22 мая 2024 года.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее сообщалось, что организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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