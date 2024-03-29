В Литве предложили переименовать Русскую улицу в честь наемника

В мэрии Вильнюса, столицы Литвы, предложили переименовать Русскую улицу в честь литовского наемника Тадаса Тумаса, который был ликвидирован на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Авторы соответствующей резолюции считают, что страна должна «отдать дань уважения» литовцам, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Воевавший на стороне украинской армии 42-летний гражданин Литвы Тадас Тумас был ликвидирован в районе Артемовска в результате атаки FPV-дрона.

14 марта Минобороны России сообщило, что за время СВО были ликвидированы 5962 иностранных наемника. По данным министерства, лидером по числу уничтоженных наемников является Польша — оттуда на Украину прибыли 2960 человек, ликвидированы 1497. Из Грузии приехали 1042 наемника, 561 из них уничтожен. США потеряли 491 из 1113 американских наемников. Также ликвидированы 422 из 1005 канадских наемников, 360 из 822 — британских, 349 из 784 — румынских. Из Германии прибыли 235 наемников, уничтожены 88.

Ранее Латвия допустила отправку своих войск на Украину.