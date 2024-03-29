Таджикистан не получал от РФ данные о задержании девятого фигуранта дела «Крокуса»

Правоохранители Таджикистана пока не получали информацию от российской стороны о задержании девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Правоохранительные органы Таджикистана пока не получали от российских коллег информации о задержании Назримада Лутфуллои», — сообщил собеседник.

Лутфуллои является 24-летним уроженцем Таджикистана, он проживал в хостеле неподалеку от метро «Щелковская». Его задержали полицейские вечером 23 марта возле «Крокус Сити Холла».

До этого стало известно, что суд арестовал до 22 мая девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои. Ему вменяют нарушение п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям и подожгли здание.

Ранее спецслужбы Таджикистана арестовали 15 человек, готовивших теракты на Навруз.