В МЧС рассказали о кинологических расчетах, работавших на месте теракта в «Крокусе»

Кинологические расчеты отряда Центроспас и центра проведения операций особого риска «Лидер» совместно со спасателями круглосуточно находились на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.

Там сообщили, что по мере разбора завалов эти расчеты были задействованы для поиска жертв трагедии.

«Для работы применялись специально обученные собаки, подготовленные по поиску живых людей, и собаки, подготовленные по поиску тел погибших. Это две разные специализации, подготовка на которые ведется отдельно, по своим методикам и правилам», — заявили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, к работе на ЧС привлекаются специально аттестованные расчеты.

«Это человек плюс собака, прошедшие установленным порядком испытания в кинологической службе МЧС России. Испытания проводятся по каждому направлению отдельно по утвержденным приказом ведомства нормативам. По результатам испытаний расчеты получают допуск на ликвидацию последствий ЧС», — сказали в МЧС.

Там уточнили, что каждые два года спасатель с собакой должен подтверждать свою аттестацию. Без проведения испытаний нельзя получить право на участие в работах.

«Никакие другие собаки и люди не могут быть привлечены и допущены в зону проведения спасательных операций», — добавили в министерстве.

До этого сообщалось, что женщина выдала себя за кинолога, сняла видео завалов в «Крокусе» и открыла сбор.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее МЧС показало масштабы разрушения «Крокус Сити Холла».