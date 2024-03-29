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Россиянин накинулся с обвинениями на детей, слушавших украинскую песню

В Батайске мужчина накинулся на детей, слушавших украинскую песню

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Телеграм-канал Батайск город

В Батайске мужчина накинулся с обвинениями на двух девочек, слушавших украинскую песню. Об этом сообщает RostovGazeta.ru.

По информации издания, две девочки в возрасте девяти и десяти лет слушали народно-обрядовую песню «Шум» — она посвящена пробуждению природы весной. Отмечается, что музыкальное произведение не числится в списке экстремистских материалов.

Однако ставший свидетелем прослушивания песни мужчина не просто сделал им замечание, а стал пугать девочек. Он угрожал детям обвинением в экстремизме.

Девочки в попытке скрыться от агрессора добежали до дома подруги. Там за них заступилась ее мать, которая попыталась объяснить мужчине, что дети не были в курсе происхождения песни. Женщина также отметила, что на Украине не идет борьба с украинским языком.

Преследователь в ответ на доводы женщины заявил, что девочки являются «украинскими экстремистами». Мужчина сделал предположение, что дети в будущем могут принести в дом взрывчатку. Прочие детали диалога не уточняются, чем закончился конфликт, неизвестно.

Ранее Мизулина спела с курсантами песню украинской группы «Бумбокс».

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