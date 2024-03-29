Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве полиция ищет еще одного подозреваемого в теракте в «Крокусе»

Полиция Москвы разыскивает еще одного подозреваемого в теракте в «Крокусе»

close
100%
Shutterstock

Московская полиция распространила ориентировки на еще одного подозреваемого, который может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило издание «Новости Москвы».

Отмечается, что разыскивается гражданин Таджикистана Масрур Шомардов. Фотографии 22-летнего подозреваемого получили сотрудники московских отделов МВД. Сообщается, что Шомардов жил в подмосковном городе Чехов и работал в Подольске вместе с виновным в теракте Шамсидином Фаридуни.

До этого сообщалось, что двух обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в квартиру в Подмосковье, которую они снимали перед нападением на концертный зал. Сначала агентство сообщило об одном обвиняемом в квартире, затем стало известно и о втором. Уточняется, что к многоквартирному дому подъехали несколько полицейских автомобилей, а также фургон Следственного комитета России. Рядом с подъездом, в котором находится квартира, установили оцепление.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

Все новости на тему:
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами