В Москве полиция ищет еще одного подозреваемого в теракте в «Крокусе»

Московская полиция распространила ориентировки на еще одного подозреваемого, который может быть причастен к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщило издание «Новости Москвы».

Отмечается, что разыскивается гражданин Таджикистана Масрур Шомардов. Фотографии 22-летнего подозреваемого получили сотрудники московских отделов МВД. Сообщается, что Шомардов жил в подмосковном городе Чехов и работал в Подольске вместе с виновным в теракте Шамсидином Фаридуни.

До этого сообщалось, что двух обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в квартиру в Подмосковье, которую они снимали перед нападением на концертный зал. Сначала агентство сообщило об одном обвиняемом в квартире, затем стало известно и о втором. Уточняется, что к многоквартирному дому подъехали несколько полицейских автомобилей, а также фургон Следственного комитета России. Рядом с подъездом, в котором находится квартира, установили оцепление.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».